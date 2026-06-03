Charles Leclerc renovó contrato con Ferrari

El monegasco Charles Leclerc renovó su contrato con Ferrari y seguirá vinculado a la escudería italiana, con la que compite en Fórmula 1 desde 2019, según anunció este miércoles el equipo de Maranello.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Scuderia Ferrari HP, que para mí es mucho más que un equipo. Es la escudería que siempre he amado y de la que soñaba formar parte desde que era niño, y que, después de todos estos años, se ha convertido para mí en una segunda familia", aseveró el piloto en un comunicado.

Leclerc, de 28 años, continuará así una relación iniciada en 2016, cuando ingresó en la Academia de Pilotos de Ferrari, antes de incorporarse a la escudería principal en 2019 tras proclamarse campeón de Fórmula 2 en 2017.

"Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo más que nunca en la escudería y estoy profundamente agradecido de poder seguir luchando por nuestro objetivo común: devolver el título mundial a Maranello", agregó el monegasco.