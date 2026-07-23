Fisco deberá indemnizar a mujer que pasó siete meses presa por falso positivo de cocaína

En decisión unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó este miércoles y elevó la indemnización por responsabilidad extracontractual que el Fisco de Chile deberá pagar a María Nardy Ribera Méndez, mujer que permaneció siete meses recluida en prisión preventiva tras ser acusada injustamente por el Ministerio Público de tráfico ilícito de drogas, producto de un fallo en las pruebas de campo aplicadas a tres potes de queratina que había adquirido en Bolivia.

El tribunal de alzada —integrado por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez y Andrés Provoste Valenzuela— modificó el fallo del Primer Juzgado de Letras de Iquique dictado el pasado 12 de marzo, elevando el monto indemnizatorio a un total de 35 millones de pesos por el daño moral sufrido.

Fundamentos del incremento por daño moral

La Corte compartió la existencia de la responsabilidad fiscal y la desestimación de la prescripción argumentada en primera instancia, resolviendo que correspondía aumentar la cuantía económica fijada originalmente debido al grave impacto que implica una privación de libertad sin sustento.

"Corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico, razón por la que se incrementará el daño moral en la suma que se dirá en lo resolutivo del fallo", sostiene la sentencia del tribunal de alzada.

Pese al incremento en el ítem de daño moral, el tribunal confirmó el rechazo de las pretensiones de la demandante respecto al cobro de daño emergente y lucro cesante, al considerar que las pruebas documentales e informes laborales presentados resultaron insuficientes para acreditar que la afectada ejerciera un trabajo formal y remunerado al momento de su detención.