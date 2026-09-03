El "Rayo McQueen" correrá en el circuito de Monza por los 20 años de la película Cars

El "Rayo McQueen", el popular vehículo de la película Cars, tendrá una aparición especial este domingo en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 y dará una vuelta honorífica en el circuito de Monza, en el marco del vigésimo aniversario del filme de Disney y Pixar.

"El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", expresó Emily Prazer, directora comercial de la F1.

El "Rayo McQueen" correrá en Monza con un diseño inspirado en un monoplaza de la F1, mientras que el vehículo de seguridad que se utilizará durante la carrera también tendrá un modelo en honor a la película.