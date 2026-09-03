Milei reconoció "soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes"

Tras la reunión de los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei en el Palacio de La Moneda, los gobiernos de Chile y Argentina dieron a conocer un comunicado conjunto en el que reafirmaron la soberanía nacional "sobre la totalidad del Estrecho" de Magallanes.



El texto informa sobre el contenido de una cita que no tuvo, una vez concluida, una declaración formal ante la prensa, como es tradicional. Indica que los mandatarios sostuvieron "un encuentro de trabajo en el que constataron el excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias existente entre ambos Gobiernos.

"Ambos mandatarios reafirmaron en que el vínculo entre la Argentina y Chile constituye un espacio prioritario de coordinación en América del Sur y acordaron sostener la frecuencia del diálogo al más alto nivel", añade.

Kast y Milei "resaltaron el dinamismo del intercambio comercial bilateral, la fluidez con que se desarrolla y los avances recientes en materia de acceso a mercados. Coincidieron en que la integración se verifica en la facilidad con la que circulan las personas, los bienes y las inversiones a través de la frontera común, y en la necesidad de continuar modernizando y agilizando el funcionamiento de los pasos fronterizos".

"Coincidieron (también) en que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo constituyen amenazas comunes que exigen respuestas coordinadas y de alcance regional. Reafirmaron el compromiso de ambos países, en su condición de signatarios fundadores, con el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y acordaron profundizar la cooperación bilateral en la materia mediante la plena utilización de los mecanismos vigentes", precisaron.

El texto continúa destacando "la singularidad de la asociación entre la Argentina y Chile en materia antártica: el reconocimiento mutuo de los respectivos derechos, la coadministración de zonas especialmente protegidas, la Patrulla Antártica Naval Combinada sostenida por más de 25 años y la promoción conjunta de la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional".

Respecto al asunto que generaba mayor expectación, debido a la seguidilla de polémicas recientes, la nota afirma: "Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho".

Malvinas y Apablaza

Otro de los temas tratados fue la reivindicación argentina sobre el territorio de las Islas Malvinas.

"El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales", consigna.

"Por su parte, el presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logisticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas", detalla el escrito.

Finalmente, Chile valoró "el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán".