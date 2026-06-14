Franco Colapinto fue sancionado y perdió dos puestos en el GP de Barcelona

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, fue sancionado con 10 segundos tras el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del Mundial de Fórmula 1, por lo que perdió dos posiciones y terminó décimo en la clasificación final de la carrera.

Colapinto, de 22 años, había cruzado la meta en el octavo lugar, pero los comisarios determinaron que no redujo la velocidad mientras ondeaban banderas amarillas, motivo por el que se le agregó la penalización a su tiempo total y retrocedió al décimo puesto.

La sanción benefició a los dos pilotos de Racing Bulls: El neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, quienes avanzaron en la clasificación definitiva y terminaron octavo y noveno, respectivamente.