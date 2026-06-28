George Russell ganó el GP de Austria y retomó el segundo puesto de la Fórmula 1

El inglés George Russell (Mercedes) ratificó su buen fin de semana con la victoria en el Gran Premio de Austria, que le permitió retomar el segundo puesto del mundial de pilotos de Fórmula 1.

Russell, logró su segundo triunfo del año y la séptima de su carrera al firmar en el Red Bull Ring un tiempo de una hora, 26 minutos y 37.979 segundos.

El corredor de Mercedes arrancó desde la "pole position" y le sacó 1.611 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Además superó por 1.986 segundos a su compañero Andrea Kimi Antonelli, líder de la tabla y tercero de la carrera en Spielberg.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

Con estos resultados, Russell llegó a 131 puntos, rebasando a Hamilton que quedó con 125. Antonelli, en tanto, lidera con 171 unidades.

Issal Hadjar (Red Bull) fue sexto, el campeón defensor Lando Norris (McLaren) quedó relegado al séptimo lugar y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) remató octavo en el bello circuito estirio; en el que también puntuaron los dos pilotos de RB: el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, que capturó el último punto en juego.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) se retiró a las primeras de cambio. El brasileño Gabriel Bortoleto fue el latinoamericano mejor posicionado, al terminar undécimo.

La siguiente prueba, el Gran Premio de Gran Bretaña, se disputará en el circuito de Silverstone (Inglaterra), con formato sprint, el domingo 5 de julio a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT).