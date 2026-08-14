El analista político Eric Latorre aseguró en Cooperativa que el último cambio de Gabinete del Presidente José Antonio Kast, que derivó en la salida de Natalia Duco del Ministerio de Deportes, terminó por concentrar la atención de los medios y por sobre otros temas importantes para el Ejecutivo, como su agenda de seguridad.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el también director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma sostuvo que el Gobierno "quedó capturado" por la renuncia de la exatleta a raíz del mal uso de un vehículo público para fines particulares: "Aquí hay una desprolijidad, una falta de criterio que deriva en un incumplimiento normativo, de una norma expresa", indicó.

"No fue un buen final para La Moneda, dado que lo esperable para el Gobierno era que la agenda terminara el fin de semana con su propuesta de seguridad y el megaoperativo de traslado (de reos hacia la cárcel de Talca), pero hoy todos los medios han estado hablando más bien del tema Duco que de seguridad", enfatizó el académico.

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