Fallo del TC: Ministros del área económica expresaron satisfacción moderada

Mientras oficialismo y oposición se adjudican un triunfo por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos contra la megarreforma, la postura del Gobierno ante la corrección de varios elementos de su proyecto estrella no ha sido uniforme.

Por un lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha sido el principal promotor de la iniciativa, se declaró "tremendamente contento" con lo resuelto, y agradeció la "labor profesional" del TC, "que es parte de nuestro ordenamiento jurídico-económico".

"La noticia más importante es que los inversionistas hoy saben que tienen reglas claras hacia el futuro, porque la invariabilidad tributaria (quedó) prácticamente sin cambios, salvo cosas muy menores", relevó el jefe de la billetera fiscal, dado que solo se aprobaron enmiendas de forma en este caso.

Quiroz puntualizó que, en cuanto la megarreforma entre en vigencia, "quien venga a Chile a hacer una inversión de magnitud, arriba de 350 millones de dólares, podrá contar con reglas claras en esa materia hacia adelante, 20 años de certezas tributarias. Esa es la tremenda noticia".

Dicho esto, admitió que "hubo cosas que, desde el punto de vista del Gobierno, no prosperaron, así son estos fallos. Pero hubo otros temas que sí lo hicieron y son muy importantes".

Cambios a la microrrelocalización acuícola

En contraste, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió que "no es una buena noticia" la inconstitucionalidad parcial del articulado sobre microrrelocalización de concesiones acuícolas, que buscaba eximir esos traslados de un nuevo trámite en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

"Por supuesto, como Gobierno respetamos las decisiones del TC, pero reafirmamos un compromiso muy claro con los trabajadores del sur de nuestro país y las personas de la pesca y acuicultura: trabajaremos sin descanso para reactivar este sector", aseveró el secretario de Estado.

Como alternativa a la norma rectificada por el TC, el Ejecutivo busca impulsar a ese sector "a través de la facilitación regulatoria, una mejor gestión, y todas las medidas necesarias para fomentar la creación de empleos, aumentar la producción y seguir potenciando a Chile como una potencia acuícola y de la salmonicultura", cerró el ministro.