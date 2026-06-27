George Russell ganó la qualy y saldrá primero en el Gran Premio de Austria

El inglés George Russell (Mercedes) conquistó el primer puesto de salida para el Gran Premio de Austria, octava fecha de la Fórmula 1 que este sábado desarrolló su clasificatoria en el Red Bull Ring de Spielberg.

Russell, de 28 años, logró su undécima "pole" en la F1 y la cuarta de esta temporada al dominar la calificación con un tiempo de un minuto, seis segundos y 113 milésimas en la Q3, 236 milésimas menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 295 de ventaja sobre el Lewis Hamilton, también de la escudería italiana.

El inglés tuvo que esperar para adjudicarse la primera posición, pues inicialmente su vuelta fue investigada para comprobar si había respetado las dobles banderas amarillas a causa del accidente del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en su último intento.

El puntero Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) partirá cuarto, seguido por Verstappen y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Respecto a los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó 12° de la grilla, el argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá 16° y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) largará 19°, solo por delante de su compañero Valtteri Bottas y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En cuanto a la tabla, Antonelli lidera el campeonato con 156 puntos, 41 más que Hamilton y con 50 respecto a Russell, tercero en la general.

La carrera estelar del Gran Premio de Austria se disputará este domingo 28 de junio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).