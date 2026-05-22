George Russell saldrá primero en el sprint del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) se quedó con el primer lugar de salida para la prueba sprint del GP de Canadá, quinta carrera del Mundial de Fórmula 1, que tendrá lugar este sábado en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal.

Russell dominó la clasificación, superando a su compañero de equipo y actual líder del campeonato Kimi Antonelli con un tiempo de un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, tan solo 68 milésimas menos que el italiano.

Mientras tanto, la segunda fila será compartida por el inglés Lando Norris y el australiano Óscar Piastri, ambos de la escudería McLaren.

La carrera sprint se disputará este sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT) mientras que el GP de Canadá se celebrará el domingo 24 de mayo a las 16:00 horas (20:00 GMT).

Revisa la parrilla de largada para el sprint aquí