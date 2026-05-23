George Russell superó a Lando Norris y se quedó con el triunfo en el sprint del GP de Canadá

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El vencedor completó las 23 vueltas reglamentarias con un tiempo de 28 minutos, 50 segundos y 951 milésimas, logrando contener el asedio de su compatriota Lando Norris (McLaren) y su compañero italiano Kimi Antonelli.

En la zona de puntos, donde solo sumaron los ocho mejores, destacaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) en el cuarto lugar, seguido de cerca por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a tener una jornada discreta terminando séptimo, mientras que el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) cerró la lista en octavo lugar.

Con este triunfo, el tercero de Russell en las seis pruebas cortas previstas para este año, el piloto inglés recortó distancias en la tabla general. La actividad en Montreal continuará el domingo 24 de mayo, con la carrera principal del GP de Canadá a las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).