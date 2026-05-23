¿Biministros o fusión de carteras?: Debate divide a extitulares del Interior tras cambio de gabinete

Tras el reciente cambio de gabinete, que terminó con las salidas de Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Segegob), el Gobierno optó por una estrategia de "biministros", donde figuras como el titular del Interior, Claudio Alvarado, y su par de Transportes, Louis De Grange, asumieron la titularidad de dos carteras de manera simultánea.

Tras el ajuste ministerial, Alvarado también asumirá como vocero durante la "segunda fase" del Gobierno, mientras que De Grange tomará las riendas de Transportes y Obras Públicas (MOP). El ministro Martín Arrau, en tanto, dejó el MOP para llegar a la cartera de Seguridad.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo ha generado opiniones divididas entre exministros del Interior, quienes debaten respecto a si se trata de una medida eficiente o una sobrecarga administrativa.

El extitular del Interior Jorge Burgos rechazó la designación de De Grange para dirigir Obras Públicas y señaló que dicha cartera "merece un ministro o ministra exclusivamente dedicado a eso, (ya que) el Ministerio de Transportes también tiene una impronta compleja".

"Cuando al Ministerio del Interior se le sacó el tema de la seguridad, creo que las funciones de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y también de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) pueden en el futuro constituir un solo ministerio y otorgar la responsabilidad al jefe político del gabinete", enfatizó el exjefe de gabinete de Michelle Bachelet.

El exministro Rodrigo Delgado defendió la capacidad de los biministros designados por el Presidente José Antonio Kast: "En Interior y Segpres estamos hablando de un ministro con una vasta trayectoria, como el ministro Alvarado, acompañado de otro gran profesional como Máximo Pavez, por lo tanto hay un equipo de trabajo".

"En el caso del ministro De Grange, es muy versátil; él puede perfectamente estar en el tema de Transporte, pero también en el tema de las Obras Públicas", agregó.

PS: Salida de Steinert demostró que no existe estrategia en seguridad

Desde el Congreso, el diputado Raúl Leiva (PS) fustigó la gestión del Gobierno al señalar que "no existe ninguna nueva política pública, agenda legislativa, ni tampoco una estrategia, planes y programas definidos en materia de seguridad, tal como quedó asentado con la salida de la ex ministra Steinert".

"Esperamos que el Gobierno del Presidente Kast enmiende la plana, que en la Cuenta Pública del 1 de junio pueda hacer los anuncios correspondientes y permitan delinear y establecer una estrategia con planes y programas definidos", complementó el legislador.

El diputado Enrique Bassaletti (indp-republicano) destacó el cambio de Gabinete: "Mi evaluación hoy del Gobierno es correcta, de tener acciones muy decididas en el corto plazo con cuestiones de carácter operacional, de mejor gestión. Yo celebro el cambio de gabinete en el Ministerio de Seguridad; ahora lo que toca es precisamente todo aquello que tiene que ver con cambios estructurales", subrayó.

Académico: "El desafío será presenta un plan con metas"

El analista político René Jara, profesor asociado de la Universidad de Santiago, apuntó a que el desafío del Gobierno en materia de seguridad será "lo que se vio ya como una carencia de este último periodo, de estos últimos meses, que tiene que ver con la presentación de un plan con metas, con objetivos y plazos".

"La figura de los biministros, si es que no se decide fusionar un ministerio, debiera ser temporal. Introduce nuevamente esa pregunta sobre la necesidad de ajustar el Estado, de ir achicando el número de ministerios y de esa forma también contribuir a la meta que ha fijado el ministro Quiroz de reducir el gasto público", concluyó.