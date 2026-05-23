Con Betis, Sevilla y Elche: La definición de la última fecha en la Liga de España

La Liga de España llega a su fin este fin de semana con la disputa de la fecha 38, jornada en la que el Elche de Lucas Cepeda necesita sumar para evitar el descenso, mientras que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca certificar su permanencia matemática. En tanto, el Betis de Pellegrini buscará sostener su quinto puesto.

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Sábado 23 de mayo

Girona vs. Elche (de Lucas Cepeda). 15:00 horas. Estadio Montilivi.

15:00 horas. Estadio Montilivi. Real Betis (de Manuel Pellegrini) vs. Levante. 15:00 horas. Estadio La Cartuja.

15:00 horas. Estadio La Cartuja. Celta de Vigo vs. Sevilla (de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo) . 15:00 horas. Estadio Balaídos.

. 15:00 horas. Estadio Balaídos. Mallorca vs. Real Oviedo . 15:00 horas. Estadi Mallorca Son Moix.

. 15:00 horas. Estadi Mallorca Son Moix. Getafe vs. Osasuna . 15:00 horas. Estadio Coliseum.

. 15:00 horas. Estadio Coliseum. Alavés vs. Rayo Vallecano. 15:00 horas. Estadio Mendizorrotza.

Tabla de posiciones

FC Barcelona: 94 puntos. Real Madrid: 83 Villarreal: 69 Atl. Madrid: 69 Real Betis: 57 Celta: 51 Getafe: 48 Rayo Vallecano: 47 Valencia: 46 Real Sociedad: 45 Espanyol: 45 Athletic Club: 45 Sevilla: 43 Alavés: 43 Levante: 42 Osasuna: 42 Elche: 42 Girona: 40 Mallorca: 39 Real Oviedo: 29*

* Descendido