Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Con Betis, Sevilla y Elche: La definición de la última fecha en la Liga de España
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Liga de España llega a su fin este fin de semana con la disputa de la fecha 38, jornada en la que el Elche de Lucas Cepeda necesita sumar para evitar el descenso, mientras que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca certificar su permanencia matemática. En tanto, el Betis de Pellegrini buscará sostener su quinto puesto.
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* Descendido