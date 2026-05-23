Marcha del Orgullo conmemorará 35 años de lucha del movimientos LGBTIQ+

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales convocaron a la XXVI Marcha del Orgullo para el próximo 27 de junio en la Plaza Baquedano de Santiago, coincidiendo con el 35 aniversario de la lucha de los movimientos LGBTIQ+ en Chile.

A través de un comunicado, ambos colectivos subrayaron que la movilización se dará "ante la urgente necesidad de alzar la voz frente a la arremetidas nacionales e internacionales que están poniendo en jaque los derechos LGBTIQ+, para recortar garantías y/o evitar avances que generen mejores condiciones de igualdad".

Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, enfatizó que la movilización "será un espacio de recuperación de la memoria histórica y de reflexión sobre cuánto hemos recorrido para conquistar derechos, pasando de un país que nos rechazaba totalmente a uno que ha avanzando hacia mejores condiciones de vida para las diversidades sexuales y de género, un proceso afectado en los últimos años por una sostenida arremetida de odio".

Movilh e Iguales también alegaron que las "voces estatales y políticas que se movilizan día a día para negarnos la igualdad coinciden y se retroalimentan con un incremento sostenido de los casos y denuncias por discriminación en Chile, lo cual se ha traducido en abusos laborales, bullying, agresiones en la vía pública, obstáculos para el ejercicio de derechos, violencia familiar o asesinatos".

"En esta nueva Marcha del Orgullo, la número 26 de su historia, convocamos a las personas a decir con fuerza y convicción en las calles de Santiago que lo que ganamos no se devuelve. Con la misma fuerza que surgimos para quedarnos, defenderemos lo conquistado... para que Chile no retroceda", complementaron.

Finalmente, ambos movimientos precisaron que sus demandas apuntan a una "reforma a Ley Zamudio, Ley de Educación Integral, sanción contra los discursos de odio y un compromiso claro, decidido y coherente del Gobierno y del Congreso Nacional con la plena igualdad para todas las personas LGBTIQ+".