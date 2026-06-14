Hamilton cortó su sequía con Ferrari al conquistar el GP de Barcelona-Cataluña

El experimentado piloto inglés Lewis Hamilton logró este domingo su primer triunfo con Ferrari, en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña que se disputó en el circuito de Montmeló.

En la séptima fecha de la Fórmula 1, Hamilton elevó a 106 su récord histórico de victorias, siendo la séptima en la pista catalana.

El siete veces campeón mundial cerró un cronómetro de una hora, 32 minutos, 28 segundos y 105 milésimas, imponiéndose a sus compatriotas George Russell (Mercedes, +19.561s) y Lando Norris (McLaren, +23.719s).

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), exclusivo líder del Mundial de pilotos y ganador de las últimas cinco carreras, tuvo que abandonar a falta de tres vueltas para la meta, por un sorpresivo problema en su monoplaza cuando pasaba al segundo puesto.

Otros nueve corredores tampoco pudieron completar la carrera, destacando Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

El argentino Franco Colapinto puntuó para Alpine con el octavo puesto, mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) acabó undécimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta, en la que el tenista Novak Djokovic dio el banderazo de llegada.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Australia, el domingo 28 de junio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).