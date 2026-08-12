Cancillería gestiona repatriar cuerpo de niño chileno tras terremoto en Colombia
Jesús Muñoz, de seis años, falleció en su escuela tras los hechos y su padre pidió ayuda para retornarlo a Chile prontamente.
"Nuestro consulado en Bogotá está reuniendo información sobre el asunto. Estamos viendo la forma de atender a la familia", respondió la Subsecretaría de RR.EE.
El hombre, identificado como Ramón Muñoz, relató que su hijo no fue identificado como colombiano y que por esa razón sus restos demorarán entre 100 a 150 días para volver a Chile.