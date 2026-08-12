Cancillería gestiona repatriar cuerpo de niño chileno tras terremoto en Colombia

El Gobierno informó este miércoles que desarrolla gestiones para repatriar el cuerpo de Jesús Muñoz, niño chileno de seis años que falleció en su escuela en Colombia tras el terremoto.

La acción del Ejecutivo se da luego que Ramón Muñoz, padre del pequeño, pidiera auxilio a través de la prensa para retornarlo a Chile, ya que, según relató, en Bogotá no quieren entregar sus restos debido a que no fue identificado como colombiano.

El hombre lamentó que, por esta situación, el cuerpo de su hijo demorará entre 100 a 150 días para volver a territorio chileno.

Consultado sobre el tema durante un balance sobre el sistema frontal que aqueja el norte de Chile, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, expresó: "Nuestros consulados tienen como labor prioritaria atender los requerimientos de los chilenos. Sé que nuestro consulado en Colombia está viendo y reuniendo información sobre este asunto".

"Nos han informado a Santiago del caso de este niño que, en un principio, se había identificado como colombiano, pero al parecer podría ser chileno. Estamos viendo la forma de atender a la familia y concurrir en ayuda para su repatriación", afirmó.