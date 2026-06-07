Kimi Antonelli extendió su dominio en la Fórmula 1 con la conquista del GP de Mónaco

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) extendió por otra fecha su dominio en la Fórmula 1, al celebrar en el Gran Premio de Mónaco su quinto triunfo al hilo, con seis carreras disputadas.

El joven piloto de 19 años arrancó desde la decisiva "pole" que suele marcar al ganador debido a la estrechez de las calles en Montecarlo que dificulta el ver adelantamientos: Firmó un tiempo de dos horas, 23 minutos, 31 segundos y 243 milésimas, superando al Ferrari de Lewis Hamilton (+6.271s) y el Red Bull de Isaac Hadjar (+23.394s), quienes cerraron el podio.

La carrera inició con la salida de Max Verstappen (Red Bull), pues no pudo largar correctamente y problemas en el monoplaza sellaron el abandono en la tercera vuelta.

El cierre también tuvo una gran particularidad, pues Lance Stroll (Aston Martin) se estrelló contra el muro en una curva y el local Charles Leclerc (Mónaco) tuvo exactamente el mismo accidente tras la salida del safety car.

Aunque se revisó el asfalto en aquella zona, la carrera se completó luego de media hora con bandera roja.

Volviendo a los resultados, Oscar Piastri (McLaren) remató en el cuarto puesto, mientras su compañero y campeón defensor Lando Norris no pudo completar la jornada.

Respecto a los latinoamericanos, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), concluyó décimo, pero una investigación post carrera tiene en duda su primer punto en el año. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó 12° y el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición.

De esta manera, Kimi Antonelli llegó a 131 puntos en la cima del Mundial de pilotos, sacándole 43 unidades a su compañero George Russel, 13° de este domingo y único en celebrar este año aparte del italiano, al haberse llevado la primera fecha. Más atrás en la tabla aparecen Leclerc (75) y Hamilton (72).

La siguiente parada en el calendario será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el domingo 14 de junio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).