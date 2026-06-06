Kimi Antonelli superó a los Ferrari en el último libre del GP de Mónaco

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la Fórmula 1, marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco.

En la mejor de sus 22 vueltas de este sábado, Antonelli cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 720 milésimas; 327 menos que monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dio 10 vueltas más.

Por otro lado, le sacó 331 milésimas de ventaja al inglés Lewis Hamilton, también de Ferrari, quien acabó tercero en una sesión en la que no estuvo presente el jefe de equipo de la escudería, Fred Vasseur, pues está "bajo observación en un centro médico local" según la escueta información entregada por el equipo italiano.

A falta de un cuarto de hora para su conclusión, la sesión estuvo interrumpida con bandera roja durante unos minutos, a causa de un accidente del inglés Oli Berman, que afortunadamente no significó un incidente grave pero sí obligó al retiro de su monoplaza Haas con una grúa.

La decisiva ronda de clasificación -ante las condiciones casi imposibles para adelantar en Mónaco-, arranca a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT), mientras que la carrera estelar será este domingo 7 de junio a las 09:00 (13:00 GMT).