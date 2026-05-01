Lando Norris frenó el invicto de Mercedes y saldrá primero en el sprint del GP de Miami

El británico Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo, se quedó con el primer lugar de salida para la prueba sprint del GP de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, la cual se correrá este sábado en el circuito urbano del Hard Rock Stadium.

El vencedor de la jornada detuvo el cronómetro en un minuto, 27 segundos y 869 milésimas, superando por 222 milésimas al actual líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes). La segunda fila de largada la compartirán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá quinto mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se metió en la octava posición de la parrilla, compartiendo fila con el multicampeón Lewis Hamilton (Ferrari).

La carrera sprint, que marcará el retorno a la actividad tras las suspensiones en Baréin y Arabia Saudita, se disputará este sábado. En tanto, el GP de Miami se celebrará el domingo 3 de mayo a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).