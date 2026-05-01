Dos fallecidos y un herido dejó volcamiento de embarcación en caleta de Toltén

Un accidente marítimo dejó dos fallecidos y un herido de gravedad la tarde de este viernes en el sector de Caleta La Barra, comuna de Toltén, en la Región de La Araucanía.

El suceso se desencadenó cuando una pequeña embarcación, que realizaba labores de pesca, sufrió una falla en su motor. Según las primeras informaciones, esta avería dejó el bote a la deriva y sin control, expuesto a la fuerza de las corrientes marinas.

Con el transcurso de los minutos, la embarcación fue arrastrada mar adentro hasta que, finalmente, volcó, sumergiendo a sus ocupantes en las gélidas aguas.

Ante la magnitud de la emergencia, se activó de inmediato una alerta roja en la zona, movilizando a un considerable contingente de equipos de rescate. Personal municipal, efectivos de Bomberos y un helicóptero del GOPE de Carabineros se desplegaron para iniciar las labores de búsqueda y rescate de los tripulantes.

El operativo resultó en el rescate de uno de los afectados, quien fue encontrado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial. Actualmente, se encuentra bajo observación médica debido a un severo cuadro de hipotermia.

En tanto, el desenlace fue trágico para los otros dos ocupantes. Uno de ellos fue hallado con vida en el mar, pero a pesar de los esfuerzos, falleció posteriormente en tierra, siendo las bajas temperaturas la causa de su deceso. El tercer tripulante fue encontrado sin vida.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este fatal accidente.