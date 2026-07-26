Lando Norris se desahogó en el GP de Hungría con su primer triunfo del año

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón de la Fórmula 1, dejó atrás su sequía y festejó en el Gran Premio de Hungría su primera conquista de 2026, repitiendo la victoria que logró el año pasado en el circuito Hungaroring.

Norris, de 26 años, arrancó desde la "pole" en la fecha 11 del calendario y firmó un tiempo de una hora, 39 minutos, 56 segundos y 180 milésimas, superando por 15.08 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de pilotos, llegó tercero a +18.728s.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el inglés Lewis Hamilton acabaron cuarto y quinto, respectivamente, por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), el inglés George Russell (Mercedes)y el neozelandés Liam Lawson (RB).

El alemán Nico Hülkenberg (Audi) -que fue noveno- y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) también entraron en los puntos en una carrera en la que Antonelli reforzó su liderato con 219 puntos, exactamente 50 más que Hamilton y con 59 respecto a Russell.

En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) estuvo a punto de sumar unidades, pues remató undécimo. El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar la carrera.

Este Gran Premio de Hungría fue la última carrera previa al receso vacacional, que finalizará antes del penúltimo fin de semana de agosto. La acción de la Fórmula 1 volverá con el GP de Países Bajos el 23 de agosto en Zandvoort.