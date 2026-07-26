Diputado Marowski confirmó desvinculación de su asesor por chistes de pedofilia y autismo

El diputado Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, anunció en sus redes sociales la salida de su asesor Ítalo Omegna, tras viralizarse un video en el que hizo comentarios burlescos contra niños con autismo y referencias de índole sexual hacia menores de edad.

El exoficial del Ejército señaló que Omegna "presentó su renuncia como asesor legislativo, informándome que circulaba en redes sociales un video grabado en el contexto del cumpleaños de un amigo, actividad de carácter privado y completamente ajena a su labor parlamentaria".

"A partir de ese registro se ha generado una controversia pública. Frente a ello quiero ser claro: las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito. Nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario, sino quienes hemos sido llamados a hacerlo", sostuvo.

Marowski enfatizó que Omegna asumió la responsabilidad por las consecuencias que la situación generó para el equipo. "Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde", aseveró.

"Quiero agradecer el trabajo que realizó durante este tiempo como asesor legislativo. Fue un colaborador valioso, inteligente y comprometido, y le deseo sinceramente éxito en los desafíos que enfrente en el futuro", agregó.

El parlamentario cerró su comunicado con que seguirá cumpliendo su labor parlamentaria y no permitirá que hechos ajenos "desvíen mi atención de las obligaciones que asumí con los chilenos".

Por otro lado, el Instituto Mises Cono Sur también anunció la desvinculación de Omegna, argumentando que la decisión se adoptó tras la difusión del video "en el que se realizan comentarios de manera irresponsable sobre materias especialmente sensibles que resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el instituto exige a quienes forman parque de su equipo".