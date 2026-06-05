Leclerc marcó el ritmo de Ferrari en un movido primer libre del GP de Mónaco

El piloto monegasco Charles Leclerc encabezó este viernes el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del Mundial de Fórmula 1, al marcar el mejor tiempo con Ferrari en el circuito urbano de Montecarlo.

Leclerc cubrió los 3.337 metros del trazado en 1'13"978, superando por 226 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, en una práctica que tuvo dos interrupciones con bandera roja por los accidentes de Isack Hadjar y Fernando Alonso. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

El neerlandés Max Verstappen quedó tercero a más de medio segundo del mejor registro, seguido por el italiano Andrea Kimi Antonelli. En tanto, el español Carlos Sainz fue duodécimo con Williams y Alonso terminó vigésimo con Aston Martin, luego de tocar las barreras a la salida del túnel y dañar el alerón delantero y parte de la suspensión delantera derecha.