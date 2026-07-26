Malasia será la sede del suspendido Gran Premio de Baréin de Fórmula 1

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron al circuito Sepang de Malasia como la sede para el Gran Premio de Baréin, que debía realizarse en abril y fue suspendido debido a la guerra entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Ambas entidades señalaron que la competencia mantendrá el nombre de Gran Premio Gulf Air de Baréin como estaba previsto inicialmente, pero agregándole "en Malasia" al final.

El acuerdo entre las dos entidades automovilísticas con los Gobiernos de Baréin y Malasia permite preservar el gran premio, cuya cancelación se anunció el pasado 14 de marzo junto al GP de Arabia Saudita, que debía realizarse el 19 abril.

La competencia en Malasia se disputará el 4 de octubre. El resto del calendario de esta temporada "permanece sin cambios", de acuerdo con la información oficial.

Según la Fórmula 1 y la FIA, la solución de Malasia "demuestra la capacidad del deporte para adaptarse rápidamente y encontrar la manera de garantizar que los aficionados, socios y todo el ecosistema sigan disfrutando de un calendario extenso y emocionante" para este año.

También agradecen "la gran visión de Baréin y su compromiso inquebrantable con la Fórmula 1" desde 2004.

"Una vez más, este deporte ha demostrado su capacidad de adaptación, de encontrar soluciones y de cumplir con las expectativas, creando un momento emocionante para todos los seguidores de la Fórmula 1", señala el presidente de la F1, el italiano Stefano Domenicali.

De esta manera Baréin volverá a recibir un GP por primera vez desde 2017. Cabe recordar que en febrero de este año recibió las sesiones de entrenamiento de las escuderías antes del inicio de la temporada.