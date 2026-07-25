Willy Semler habló de su compleja enfermedad: "Soy bastante dependiente"

El actor Willy Semler reapareció en televisión para hablar de la compleja enfermedad que lo tiene utilizando una silla de ruedas.

Hace algunas semanas se difundió que Semler se encontraba atravesando un difícil momento producto de una enfermedad llamada Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica.

En entrevista con Primer Plano, el intérprete detalló desde Puerto Varas que su salud empeoró repentinamente y que "fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo, porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas".

"En palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico, donde casi solo podía mover la cabeza y las manos muy torpemente. Aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie, las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido", recalcó Semler.

Supuesto abandono

Sobre los rumores que señalaban que se sentía abandonado por sus colegas, Willy Semler los descartó y dijo que "eso fue una huevada" y que "a los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta".

"No me proyecto a futuro, estoy en el aquí y el ahora, estoy muy budista en ese sentido, y pienso en este momento en ponerme de pie", concluyó.