El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, expresó en Cooperativa su preocupación por la "compleja" temporada de incendios forestales que se avecina para el verano; escenario ante el cual la institución está implementando tres nuevas técnicas, aseguró.

"Por todos los antecedentes que existen, debiera ser un año complejo (...). El efecto de El Niño nos complica, ya que ha estado lloviendo hasta hace un par de semanas atrás; hay gran cantidad de pasto verde y eso, en un mes más, va a ser gran cantidad de pasto amarillo, que es combustible (...). Por ello, estamos preocupados y trabajando continuamente en la coordinación con Senapred, Conaf y Corma, para estar preparados", dijo Field a El Diario de Cooperativa.

En esa preparación, Bomberos implementa tres "nuevas técnicas": "La primera la estamos iniciando (...). Ante emergencias con botón rojo o alerta roja entregada por Conaf, es tener un sistema de monitoreo permanente. El creado para esta temporada va a significar que vamos a tener carros bomba stand by", afirmó el presidente de la institución.

"¿Qué significa eso? Que cuando un incendio comience en alguna zona, no vamos a esperar a mandar carros bomba si es que el comandante lo solicita (...). Cuando sea un caso de botón rojo, vamos a tener o a despachar carros bomba para estar stand by en caso de que se soliciten; van a estar a la mano y la rapidez nos va a permitir actuar de mejor forma", sostuvo.

"La segunda implementación que también se está creando este año es una plataforma digital: Planacor. Es para agilizar el despacho interregional, con el fin de poder tener todo coordinado cuando sea el momento de alguna emergencia de grandes dimensiones. Es decir, vamos a comunicarnos de mejor forma", añadió Juan Carlos Field.

"Y el último tema, también importante y novedoso, es que hoy estamos (trabajando) con una empresa extranjera española denominada TEP. Son especialistas en el análisis táctico de los incendios forestales (...). Con su aporte, podemos tener un estimado de hacia dónde se dirigirá un incendio según el viento y la humedad, y podremos tener preparado nuestro material para estar en el lugar adecuado", destacó.

Mantener las casas limpias, obedecer la evacuación y reducir conductas de riesgo

El presidente de Bomberos también llamó a la ciudadanía a prevenir la ocurrencia de incendios forestales reduciendo las conductas de riesgo.

"Primero, ojalá mantengan sus casas limpias en sus entornos, es decir, que no tengan pastizales o árboles que no estén podados, con el fin de evitar que haya combustible y que finalmente los inmuebles sean perjudicados; (hay que despejar) 20 metros a la redonda, por lo menos", señaló.

"Segundo, el tema de (cumplir con) la evacuación. La gente no tiene la cultura de que cuando la alarma de Senapred suena en el teléfono tiene que empezar a abandonar (el lugar donde está). Está claro de que todos protegemos nuestros bienes materiales que nos han costado mucho, pero los bienes materiales se pueden reemplazar; la vida no", subrayó Field.

Por último, "lo más importante es tener la conciencia de que el 99,7% de los incendios forestales son producto del humano, por no dejar -por ejemplo- limpios los entornos cuando hacen asados en camping, y dejan una botella tirada en el piso y se produce el efecto lupa; o que botan una colilla cuando van manejando hacia afuera o trabajan con herramientas en temporadas que son de altas temperaturas. Todas esas cosas pueden generar un siniestro", reiteró.