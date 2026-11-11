[VIDEO] Promesa cumplida: Kimi Antonelli se tiñó el pelo con la bandera de Italia

Fiel a su palabra, el flamante campeón mundial de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, sorprendió a todos los fanáticos del automovilismo al cumplir una llamativa promesa tras asegurar la corona de la temporada 2026.

El prodigio italiano apareció en sus redes sociales luciendo un radical cambio de imagen en su cabellera, tiñéndose el pelo con el verde, blanco y rojo de la bandera de Italia.

El audaz look responde a un compromiso que el propio corredor de Mercedes había pactado meses atrás en caso de alcanzar la gloria máxima en el "Gran Circo", confesando en la previa que su gran referente estético para la celebración era nada menos que el histórico e irreverente exbasquetbolista de los Chicago Bulls, Dennis Rodman.

"Quería algo exótico, llamativo y bien al estilo de Rodman para festejar", había bromeado el talentoso piloto boloñés, quien finalmente materializó su osado homenaje tricolor para el delirio de los tifosi en todo el planeta.

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