[VIDEOS] Stroll y Leclerc chocaron en la misma curva del GP de Mónaco

La recta final del Gran Premio Mónaco de la Fórmula 1 se interrumpió con los choques de Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari) exactamente en la misma curva, con apenas unas vueltas de diferencia.

Corría la vuelta 60 cuando Stroll se fue contra el muro al no poder realizar el viraje hacia la derecha.

El safety car se hizo presente y las escuderías aprovecharon para hacer paradas en boxes. Sin embargo, en el reinicio a la vuelta 66, Leclerc estrelló su monoplaza justo en el mismo punto que lo hizo el corredor de Aston Martin, obligando a otra detención.

La carrera directamente se suspendió con bandera roja en la vuelta 68, con el fin de inspeccionar posibles fallas en el asfalto en la zona. Luego de aproximadamente media hora, la acción se retomó.