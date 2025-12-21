Entre abrazos, Colegio Los Leones de Quilpué selló su consagración en la Liga Nacional de Baloncesto tras imponerse por 85-50 a Club Deportivo Valdivia en el Coliseo “Antonio Azurmendy”, coronando una serie final que cerró con un nuevo título para el elenco de la región de Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO