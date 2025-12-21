El festejo de Los Leones de Quilpué tras consagrarse en la LNB ante Valdivia
Entre abrazos, Colegio Los Leones de Quilpué selló su consagración en la Liga Nacional de Baloncesto tras imponerse por 85-50 a Club Deportivo Valdivia en el Coliseo “Antonio Azurmendy”, coronando una serie final que cerró con un nuevo título para el elenco de la región de Valparaíso.
