Falleció Carlos Iglesias, histórico entrenador del baloncesto chileno

A los 70 años falleció Carlos Iglesias Báez, leyenda del baloncesto chileno gracias a su pasado como jugador y, especialmente, sus largos años como entrenador.

La Municipalidad de Temuco, ciudad donde el trasandino se radicó, comunicó la noticia el sábado 5 de septiembre recién pasado, recordándolo como un "referente de pasión, entrega y resiliencia para toda la comunidad".

"Su huella queda para siempre guardada en la memoria colectiva y en las páginas de nuestra historia deportiva", sumó el gobierno comunal.

Iglesias jugó en clubes como Unión Deportiva Española (UDE) de Temuco, Salesianos de Valdivia y Universidad de Concepción tras su llegada al país en 1977.

Como técnico, el "Loco" fue campeón de la Dimayor 1994 con la Universidad de Temuco y alzó la, en ese entonces, naciente Liga Nacional de Básquetbol con Español de Talca (2012/13). También dirigió a la UDE, Universidad Autónoma, Puente Alto, Ancud, Puerto Varas y CEB Puerto Montt.

La Federación de Básquetbol de Chile se sumó a las condolencias por Carlos Iglesias, considerado "una leyenda histórica del básquetbol en nuestro país y un querido formador y entrenador".