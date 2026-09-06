Bullrich aclaró dichos que aludían al "control" del Estrecho de Magallanes y apuntó a "una confusión"

La senadora y exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich entregó una aclaración sobre sus polémicos dichos que aludían al "control" del Estrecho de Magallanes y aseguró que se trató de "una confusión de nombres".

Fue ayer cuando la parlamentaria, en entrevista con Radio Mitre, respaldó el plan del presidente trasandino Javier Milei para reactivar y financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia en Tierra del Fuego, una obra iniciada en 2022 durante el Gobierno de Alberto Fernández.

"El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida", aseveró la legisladora argentina.

La polémica frase generó múltiples cuestionamientos desde el mundo político en nuestro país, lo que llevó a la parlamentaria a enviar una aclaración al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, con la intención de cerrar la controversia, consignó 24 Horas.

"Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile", afirmó Bullrich al diplomático chileno.

"Lamento haber generado una incertidumbre. Mi amistad y la de nuestro país con Chile es sincera y permanente", agregó la exministra trasandina en su misiva.

Canciller argentino reafirmó declaración conjunta de Kast-Milei

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, reafirmó "en cada uno de sus términos" la declaración conjunta de los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, en la que se ratificó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

A través de su cuenta de X, canciller trasandino indicó que el último jueves "estuvimos en Chile junto al presidente Javier Milei y Karina Milei en un encuentro profundamente positivo con el presidente Kast y su canciller en el que reafirmamos la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y la enorme oportunidad que esta nueva etapa abre para ambos países".

"Firmamos allí una declaración conjunta en la que dejamos asentado todo el potencial de cooperación entre nuestros países, y que expresa con exactitud nuestro horizonte en materia energética, minera, comercial, de conectividad y de seguridad. La reafirmo en cada uno de sus términos", subrayó en su publicación.

De esta manera, el diplomático aclaró sus dichos en los que aseguraba que Argentina es "un país bicontinental, bioceánico", que también generaron molestia entre los parlamentarios chilenos en relación a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

"Cuando hablé de la condición bicontinental y bioceánica de la Argentina me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: '...fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida", resaltó Quirno.