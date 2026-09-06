Exministros de Defensa critican postergación de fondos a FF.AA. en medio de tensión con Argentina
Reprocharon que el financiamiento militar estipulado por la Ley 21.174 sea tratado "como una variable de ajuste fiscal más", cuando "el entorno regional lo desaconseja".
"Aplazar es descuidar, y descuidar la capacidad disuasiva del país en este contexto es una imprudencia que trasciende a cualquier Gobierno", expresaron.
La carta, publicada en El Mercurio, fue firmada por Francisco Vidal, Mario Desbordes, José Goñi, Jaime Ravinet, Jorge Burgos y Alberto Espina.