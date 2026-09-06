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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden

Exministros de Defensa critican postergación de fondos a FF.AA. en medio de tensión con Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Reprocharon que el financiamiento militar estipulado por la Ley 21.174 sea tratado "como una variable de ajuste fiscal más", cuando "el entorno regional lo desaconseja".

"Aplazar es descuidar, y descuidar la capacidad disuasiva del país en este contexto es una imprudencia que trasciende a cualquier Gobierno", expresaron.

Exministros de Defensa critican postergación de fondos a FF.AA. en medio de tensión con Argentina
 ATON (archivo)

La carta, publicada en El Mercurio, fue firmada por Francisco Vidal, Mario Desbordes, José Goñi, Jaime Ravinet, Jorge Burgos y Alberto Espina.

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Seis exministros de Defensa de nuestro país criticaron que, en medio de las recientes polémicas sobre soberanía mantenidas con Argentina, el financiamiento a las capacidades estratégicas de las FF.AA. sean "postergadas reiteradamente".

En una carta a El Mercurio, Francisco Vidal, Mario Desbordes, José Goñi, Jaime Ravinet, Jorge Burgos y Alberto Espina manifestaron que aplazar que los fondos de la Ley 21.174 "no puede seguir tratándose como una variable de ajuste fiscal más", ya que "el entorno regional lo desaconseja".

"Perú ha emprendido un programa de adquisiciones (militares) de real envergadura, y Argentina no se queda atrás. Más preocupante aún es la ambiguedad que Buenos Aires mantiene sobre el Estrecho de Magallanes", alertaron los exministros.

"A menos de 24 horas de la declaración conjunta de ambos presidentes (Kast y Milei, que ratificaron la soberanía chilena sobre la zona), su canciller (Pablo Quirno) reafirmó el carácter 'bioceánico' de su país, invocación que sirve de fundamento a la base naval que se construye en Ushuaia", recordaron. 

Ante este escenario, "Chile no debe seguir postergando lo que la propia ley establece como obligación. Postergar es descuidar, y descuidar la capacidad disuasiva del país en este contexto es una imprudencia que trasciende a cualquier Gobierno", cierra la carta. 

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