Graves amenazas a jueza obligaron a suspender el Colo Colo-UC de la Liga Nacional de Básquetbol

Un grave episodio marcó el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica por la Liga Nacional de Básquetbol, luego de que la jueza central María Jesús González decidiera suspender el compromiso tras recibir amenazas directas de dos espectadoras.

El encuentro, correspondiente al Juego 2 de los Play-Out LNB 2026, se encontraba 59-57 a favor de Colo Colo cuando restaban 3'06'' del tercer cuarto. La Liga Nacional explicó que González tomó la determinación al considerar que no estaban dadas las garantías para continuar.

"La jueza central, María Jesús González, se vio en la obligación de suspender el encuentro, tras recibir graves amenazas directas por parte de dos espectadoras", señaló la organización en un comunicado.

La LNB detalló que la delegada del encuentro, los guardias de seguridad y los dirigentes locales realizaron gestiones para conseguir la salida de las involucradas, pero ambas se negaron a abandonar el recinto, lo que impidió recuperar las condiciones mínimas de seguridad.

"No descansaremos hasta erradicar a estos individuos y sus conductas de todos los gimnasios de Chile. La integridad de nuestros oficiales y protagonistas es intransable", sostuvo la Liga Nacional.

Finalmente, la entidad informó que los antecedentes quedaron a disposición de su Directorio, que resolverá la situación próximamente, además de evaluar el envío del caso al Tribunal de Disciplina a través de su área legal.