Senadores buscan que Chile tenga "horario de invierno" todo el año

Un proyecto de ley ingresado por cinco senadores busca terminar con los cambios de hora en Chile, manteniendo todo el año el mismo huso: UTC-3, que es el denominado "horario de invierno".

Los parlamentarios argumentan que Chile cambia de hora dos veces en el año, pese a que en 1947 se fijó como hora oficial la UTC-4, hoy conocida como "horario de verano", porque "desde 1970 distintos decretos supremos han establecido adelantos estacionales y sucesivas excepciones territoriales. El resultado es una regulación dispersa, apoyada en una norma legal de hace casi ocho décadas y en una extensa cadena de actos administrativos".

"La evidencia sanitaria aconseja distinguir dos decisiones diferentes: poner término al cambio estacional y escoger el huso horario permanente. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño ha recomendado abolir los cambios estacionales y adoptar la hora estándar permanente, por ser la alternativa más congruente con la luz solar y la biología circadiana", agregan los Camila Flores, Carlos Kuschel y Andrés Longton y Paulina Núñez, y la PS Paulina Vodanovic.

Así, el proyecto de ley establece que "en todo el territorio nacional, con excepción de los territorios señalados en los incisos tercero y cuarto, la hora oficial corresponderá a UTC-4".

"En las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, la hora oficial corresponderá a UTC-3"; mientras que "en la Isla de Pascua (Rapa Nui) y en la isla Salas y Gómez, la hora oficial corresponderá a UTC-6", dice el texto.