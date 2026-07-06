La Liga Nacional de Básquetbol 2026 se toma las pantallas de HBO MAX y TNT SPORTS

Esta semana, los fanáticos y fanáticas podrán disfrutar de los mejores encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol a través de las pantallas de HBO MAX y TNT SPORTS, señales que llevarán a los hogares toda la emoción de los equipos de la Zona Centro y la Zona Sur del país.

El salto inicial de esta ronda de transmisiones promete sacar chispas con un clásico imperdible dado que este miércoles 8 de julio a las 21:30 horas, Universidad Católica se medirá ante Colo-Colo en un vibrante duelo válido por la Zona Centro.

Esta es la agenda para las próximas semanas