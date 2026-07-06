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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Liga nacional

La Liga Nacional de Básquetbol 2026 se toma las pantallas de HBO MAX y TNT SPORTS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Esta semana, los fanáticos y fanáticas podrán disfrutar de los mejores encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol a través de las pantallas de HBO MAX y TNT SPORTS, señales que llevarán a los hogares toda la emoción de los equipos de la Zona Centro y la Zona Sur del país.

El salto inicial de esta ronda de transmisiones promete sacar chispas con un clásico imperdible dado que este miércoles 8 de julio a las 21:30 horas, Universidad Católica se medirá ante Colo-Colo en un vibrante duelo válido por la Zona Centro.

Esta es la agenda para las próximas semanas

  • Universidad Católica vs. Colo-Colo | 08 de julio, 21:30 hrs.
  • Valdivia vs. Español de Osorno | 15 de julio, 21:30 hrs.
  • ABA Ancud vs. Castro | 22 de julio, 21:30 hrs.
  • Puerto Varas Basket vs. Las Ánimas | 29 de julio, 21:30 hrs. 
  • Las Ánimas vs. ABA Ancud | 05 de agosto, 21:00 hrs.
  • Universidad Concepción vs. Colegio Los Leones | 12 de agosto, 21:30 hrs.
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