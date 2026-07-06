PS amenaza con el TC por "invariabilidad tributaria" en la megarreforma del Gobierno

El Partido Socialista advirtió este lunes que evalúa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la "invariabilidad tributaria" incluida en la megarreforma del Gobierno, argumentando una presunta pérdida de soberanía nacional.

Esta estrategia es rechazada por el oficialismo y sectores aliados al Ejecutivo, quienes califican la amenaza como una "mala idea" que entorpece el trámite legislativo, mientras el Palacio de La Moneda acelera las gestiones para firmar un protocolo de acuerdo con los sectores moderados.

Respecto a la opción de recurrir al TC, el senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que esto se daría "solo si no hubiese enmienda alguna a estos aspectos, como la invariabilidad, o fueran muy superficiales".

"Obviamente, si hay, al revés, enmiendas que se recojan, quedaría superado. Pero por ahora es una convicción que está flotando aún dentro del Partido Socialista, lo que es perfectamente posible", analizó el legislador.

El Partido Socialista evalúa un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por pérdida de soberanía. (FOTO: ATON)

Por su parte, desde el oficialismo, el senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, dijo que este requerimiento "no tiene sentido alguno", advirtiendo que "las instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional no hay que mezclarlas con el ejercicio político".

"Las bancadas de oposición hoy están viendo cómo poder contribuir a sacar adelante, desde la perspectiva de ellos, de una mejor manera este proyecto de ley tan importante para Chile. Creo que es una mala idea", cuestionó.

Protocolo de acuerdo

En este escenario de tensión, el viceministro Claudio Alvarado afirmó que "espero que en el transcurso de esta semana podamos tener algún protocolo de acuerdo que nos permita avanzar en el proceso legislativo en particular".

Según destacó la autoridad, este protocolo debe contar "con la integración también de fuerzas de la oposición".

La Moneda apuesta por el diálogo legislativo para evitar que la reforma se frene en el tribunal. (FOTO: ATON)

Senado define plazos para indicaciones en comisiones

En el marco de la discusión de la megarreforma, la Comisión de Medio Ambiente del Senado inició este lunes la tramitación en particular.

El plazo para presentar enmiendas sobre normas ambientales y simplificación de permisos vence hoy a las 20:00 horas, mientras que los bloques políticos tendrán hasta el miércoles y jueves para ingresar propuestas en las comisiones de Trabajo y Hacienda, respectivamente.

En la Comisión de Medio Ambiente, la jornada estuvo marcada por audiencias con gremios como la Sofofa. El foco técnico se centra en la agilización de procesos y en materias de alta sensibilidad regulatoria.

Uno de los puntos que genera mayor fricción entre el gobierno y la oposición es el mecanismo de protección para capitales privados. Al respecto, se detalló que se analiza el seguro estatal a las inversiones ante resoluciones ambientales revocadas por la justicia, entre otras materias.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), destacó que la postergación de los plazos busca dar espacio a la negociación política.

Al respecto, la legisladora señaló que "la ampliación de los plazos se zanjó de manera unánime en este espacio para poder acercar posiciones y poder seguir construyendo lo que podría ser un acuerdo con parte de la oposición. Me parece clave que estos plazos se den".