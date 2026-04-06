La Liga Nacional Femenina de Básquetbol será transmitida por TVN

El deporte femenino sigue ganando terreno y ahora suma una nueva vitrina, luego de que se confirmara que TVN transmitirá la Liga Nacional Femenina de Básquetbol 2026, llevando a todo el país una de las competencias que más ha crecido en los últimos años.

El campeonato se disputará entre el 11 de abril y el 14 de julio, con un total de 83 partidos en 16 semanas de competencia. La señal pública emitirá un partido semanal, a través de sus plataformas digitales (YouTube TVN, TVN.cl y la app gratuita TVN Play) reforzando su estrategia de contenidos multiplataforma y su vínculo con nuevas audiencias.

El director de Programación de TVN, Javier Goldschmied, destacó que "el deporte femenino dejó de ser promesa para transformarse en presente, y en TVN queremos ser parte activa de ese crecimiento. La Liga Nacional Femenina de Básquetbol es una competencia vibrante, con alto nivel competitivo y una historia que merece ser vista. Este acuerdo nos permite llevar ese contenido a nuestras plataformas digitales, conectar con otras audiencias y seguir posicionando a TVN como un actor relevante en la difusión del deporte chileno".

Los equipos en competencia son Sportiva Italiana, Municipal Puente Alto, Colegio Los Leones de Quilpué, Gimnástico de Viña del Mar, Sergio Ceppi, Azul y Rojo, Santiago Morning Quilicura Básquetbol y Universidad de Concepción.

El primer encuentro ya tiene fecha y será el sábado 11 de abril a las 16:00 entre Municipal Puente Alto y el actual campeón Sportiva italiana.

En tanto Karin Heerwagen, presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, valoró este acuerdo, el que permitirá llegar a muchos más rincones del país con toda la emoción y pasión del baloncesto femenino nacional. "Esta alianza con TVN es un paso muy relevante para el desarrollo del básquetbol femenino en Chile. La Liga Nacional Femenina ha crecido sostenidamente en los últimos años, no solo en nivel competitivo, sino también en organización y proyección. Este año poder contar con una plataforma como TVN nos permitirá amplificar el trabajo de nuestras deportistas, visibilizar sus historias y acercar este deporte a todo el país", manifestó.