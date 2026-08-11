La LNB define a sus clasificados al "Big 8" con una electrizante última fecha

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) entra en su etapa más apasionante dado que a mediados de esta semana se disputará la semana seis, última jornada de la fase regular del Torneo de Clausura, instancia decisiva que definirá las posiciones finales, los accesos directos al selecto Big 8 Nacional y los cruces del Play-In.

El gran atractivo de esta fecha de cierre será una nueva edición del "Clásico Moderno" del básquetbol chileno entre la Universidad de Concepción y Colegio Los Leones, programado para este miércoles a las 21:30 horas en la Casa del Deporte (transmisión de TNT Sports).

El "Campanil" saltará a la duela con la misión de defender su localía, tomar revancha de su única caída en el certamen y arrebatarle el invicto al felino para consolidarse en la cima de la Zona Centro.

En la Conferencia Sur, la tensión está al máximo. ABA Ancud y Puerto Varas Basket protagonizan una batalla punto a punto por la tercera casilla. Ancud aventaja por apenas una unidad a los puertovarinos; por ende, el equipo que tropiece en esta jornada se verá obligado a jugar el Play-In, mientras que el ganador abrochará su boleto directo entre los ocho mejores del país.

Por otro lado, la fase regular ha estado marcada por el ritmo arrollador de dos líderes invictos: Club Deportivo Valdivia (CDV): Comanda con autoridad la Conferencia Sur con un registro perfecto de 10 victorias en 10 partidos. Bajo la dirección técnica de Cipriano Núñez, el CDV se perfila como el gran candidato al título; y Colegio Los Leones, vigente campeón nacional que se mantiene imbatible en la Conferencia Centro y busca cerrar la fase regular en lo más alto antes de los playoffs.

¿Cómo se define el Torneo de Clausura?

El certamen estrena un dinámico formato competitivo dividido en dos etapas: la Fase de Clasificación (Zonas Centro y Sur) y la Fase Nacional:

Clasificación Directa al Big 8: Los equipos que terminen del 1º al 3º lugar de cada zona avanzan automáticamente a la Fase Nacional.

El Play-In: Los quintetos ubicados en la 4ª y 5ª posición de cada conferencia jugarán una serie al mejor de 3 partidos. Los dos ganadores completarán el grupo de los ocho mejores (Big 8).

Lucha por el Título: El Big 8 reunirá a los ocho clasificados en una fase de todos contra todos para definir el orden del 1º al 8º de cara a los Playoffs (Cuartos de final y Semifinales al mejor de 5 juegos; Gran Final al mejor de 7).

Zona de Permanencia: Los cinco equipos que no accedan al Big 8 disputarán una liguilla. El colista jugará un Play-Out definitivo por la permanencia frente al último de la Tabla Acumulada.

Resultados Semana 5

● Puerto Varas Basket 102 vs 67 CD Castro

● CSD Colo Colo 60 vs 61 Colegio Los Leones

● CD Las Animas 76 vs 87 CD ABA Ancud

● CD Las Animas 104 vs 56 CD Castro

● CD Español Osorno 70 vs 77 CD Valdivia

● CD Español Talca 73 vs 84 Mun. Puente Alto

● Colegio Los Leones 87 vs 74 CD Univ. Católica

● Puerto Varas Basket 82 vs 86 CD ABA Ancud

● CSD Colo Colo 72 vs 93 CD UdeC

● CD Valdivia 80 vs 74 Puerto Montt Basket

● CD Univ. Católica 54 vs 79 CD UdeC

● Mun. Puente Alto 104 vs 79 CD Español Talca

● Puerto Montt Basket 82 vs 79 CD Español Osorno