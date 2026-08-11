Sistema frontal mantiene pasos cerrados y clases suspendidas en el norte

El sistema frontal que afecta al norte del país, entre las regiones de Arica y Coquimbo, mantiene los pasos fronterizos cerrados y las clases suspendidas, en el marco de la emergencia preventiva climática que decretó el Gobierno en la víspera.

Las regiones de Antofagasta y Atacama enfrentan un amplio despliegue preventivo con el cierre de rutas y atractivos turísticos que se encuentran bajo monitoreo. Durante esta madrugada, la cordillera registró intensos nevazones, lo que llevó al cierre preventivo de los pasos fronterizos; mientras, las autoridades decidieron suspender las clases de todos los establecimientos para esta jornada.

En las comunas de Taltal, María Elena, Calama y Sierra Gorda se han presentado precipitaciones y lloviznas intermitentes, además de tormentas de arena en la Ruta 5 a raíz de fuertes vientos que, según el pronóstico, podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en el litoral. En tanto, en los sectores mineros se registró nieve, pero los trabajos continúan bajo estrictas medidas de prevención.

El director de Gestión de Riesgos y Desastres de San Pedro de Atacama, Luis Galarce, precisó que "tenemos maquinaría trabajando, que es de servicios generales, principalmente en los arreglos o preparativos más esenciales. Estamos generando pretiles en algunos lugares, para poder defender de buena manera sectores habitados que tenemos en la comuna".

"También estamos en la limpieza de los cauces habituales donde los pasos fueron cerrados de manera preventiva el día de ayer. Nos encontramos entregando nylon y sacos para los vecinos de la comuna, tanto acá a nivel central para San Pedro de Atacama y también en las localidades", agregó.

Senatur confirmó el cierre de los principales atractivos de San Pedro de Atacama: la Reserva Nacional Los Flamencos, afectando las lagunas Miscanti, Miñiques, Piedras Rojas, Valle de la Luna, Aldea de Tulor y Chaxa; los geyser del Tatio, por el bloqueo de la Ruta B-245; el valle de Catarpe, y los atractivos de Talabre.

En tanto, sitios como Laguna Tebinquiche y Baltinache, y Valle del Arcoíris, operan con horarios de cortes anticipados ante la contingencia climática.

Atacama en alerta amarilla por precipitaciones de hasta 60 mm

La Región de Atacama se mantiene en alerta amarilla regional ante el pronóstico de precipitaciones intensas que podrían dejar hasta 60 milímetros en la precordillera, especialmente en zonas como Alto del Carmen, además de acumulados importantes de nieve en la cordillera.

La delegada presidencial regional, Sofía Cid, precisó que están trabajando "en una quebrada que está en el sector de la Escuela Italiana, arriba, que hay piscina decantadora. Vamos a ir a revisar también todo el trabajo que se está realizando en el sector del Parque Kaukari, donde se está haciendo la limpieza del río. Voy a ir a darme una vuelta a Tierra Amarilla también, sectores del río".

"Durante la tarde tenemos mesa técnica con Senapred para ir viendo la actualización. Tenemos a los nueve seremis desplegados de enlace con los alcaldes en las nueve comunas. Y en paralelo, ya se autorizaron todas las solicitudes de arriendo de maquinaria, de camiones que solicitaron los municipios. Por lo mismo, desde ayer están en disposición todos los colegios del SLEP para los diferentes municipios para poder generar estos albergues", agregó.

Se espera que durante la tarde de este martes se intensifiquen las precipitaciones y los vientos tanto en Arica como Atacama.

Cierre de Los Libertadores genera tensión entre camioneros

El cierre del paso fronterizo Los Libertadores ha generado tensión entre camioneros y las autoridades debido a que las adversas condiciones meteorológicas lo mantienen cerrado desde hace 28 días.

De acuerdo a la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, en el lado chileno no hay camiones varados, pero por Argentina esperan cruzar por el sistema integrado Uspallata entre 250 y 300 vehículos de carga, y sumado los que se encuentran desde ese punto hasta Mendoza, son entre 1.000 y 1.500.

El delegado Ricardo Figueroa detalló que hay "aparcaderos que permiten tener en estacionamiento cerca de mil camiones y no hemos tenido más de 300 en registro en las últimas semanas".

Las autoridades han recomendado buscar pasos alternativos porque se espera que se mantenga un día más, ya que el complejo se encuentra con 6,6 metros de nieve y riesgo de avalancha.

No obstante, la Confederación Nacional de Transporte de Carga calificaron la situación como "catastrófica". El presidente del gremio, Raúl Clavero, afirmó que el escenario, "desde el punto de vista humano, para poder atender a nuestros colaboradores en la ruta es un caos".

"Verdaderamente la infraestructura que tenemos en nuestros pasos es deficitaria. A los transportistas nos ha afectado de una manera tremenda poder responder en la parte remunerativa de los conductores, lo que nos conduce a una pérdida que va a ser imposible recuperar durante el año", aseveró.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, advirtió que "un cierre prolongado afecta directamente nuestras cadenas de abastecimiento, aumenta los costos logísticos y golpea también al comercio y al turismo. Esta emergencia también demuestra que Chile necesita una solución de largo plazo".

"No podemos normalizar que nuestra principal conexión terrestre internacional quede interrumpida durante semanas cada invierno. Necesitamos avanzar junto con Argentina en infraestructura y alternativas que permitan contar con una conectividad más segura y confiable durante todo el año", afirmó.

Durante 2025, circularon por el paso Los Libertadores más de 427 mil camiones y 6,5 millones de toneladas de mercancía, lo que se traduce en más de 7 mil millones de dólares los que ingresaron al país por este corredor, incluyendo 2 mil millones de dólares solamente en carnes, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.