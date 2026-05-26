Leones de Quilpué completó el cuadro de semifinalistas en Liga Nacional

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) definió a los cuatro clubes que animarán las Finales de Conferencia luego de que Colegios Los Leones de Quilpué venciera a Puente Alto y se sumara como el último clasificado tras lo hecho por Universidad de Concepción, Español de Osorno y Puerto Varas Basket.

En el quinto juego de la semifinal de la Zona Centro, el cuadro felino hizo valer su localía y experiencia en instancias decisivas para superar por 83-68 a un batallador Municipal Puente Alto, cerrando la serie por un ajustado 3-2.

En la definición zonal, los felinos se verán las caras ante un rival conocido: la Universidad de Concepción. El cuadro penquista llega a esta serie con un registro sólido como campeón de la Copa Chile 2026, un invicto de 12-0 en la temporada y tras barrer por 3-0 su llave ante Boston College. Además, los dirigidos por el "Campanil" contarán con mayor tiempo de descanso de cara al debut.

El Juego 1 de esta llave se disputará este sábado 30 de mayo a las 20:30 horas en la Casa del Deporte, en Concepción.

En la Conferencia Sur se repetirá el duelo que definió la Supercopa 2026 en marzo pasado, donde Español de Osorno se coronó campeón tras un disputado encuentro ante Puerto Varas Basket en el Edificio de Deportes de la UC.

El cuadro de la Región de Los Lagos llega con intenciones de revancha, con el alero nacional Marcelo Pérez como uno de sus puntales tras su rendimiento en semifinales. En tanto, los "Diablos Rojos" de Osorno buscarán mantener el nivel mostrado por el pívot estadounidense Ja´Heim Hudson y la conducción del base Barham Amor.

Esta serie comenzará este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno.

Los vencedores de la Conferencia Centro y la Conferencia Sur obtendrán el derecho de disputar el partido por el campeonato. La Gran Final Única de la Liga Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio a las 20:30 horas en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional, en Santiago.