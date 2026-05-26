Justicia de Antofagasta declara incompetencia y traslada caso ProCultura a Santiago
El Juzgado de Garantía de la ciudad nortina ordenó el envío inmediato de todos los antecedentes de la investigación hacia la Región Metropolitana.
La resolución se tomó tras acoger un incidente de incompetencia territorial solicitado formalmente por la defensa de los fundadores de la ONG.
La magistrada María José Saavedra lideró la audiencia de formalización donde se determinó que la causa debe salir de la jurisdicción local.