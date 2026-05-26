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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Justicia de Antofagasta declara incompetencia y traslada caso ProCultura a Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Juzgado de Garantía de la ciudad nortina ordenó el envío inmediato de todos los antecedentes de la investigación hacia la Región Metropolitana.

La resolución se tomó tras acoger un incidente de incompetencia territorial solicitado formalmente por la defensa de los fundadores de la ONG.

Justicia de Antofagasta declara incompetencia y traslada caso ProCultura a Santiago
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La magistrada María José Saavedra lideró la audiencia de formalización donde se determinó que la causa debe salir de la jurisdicción local.

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El Juzgado de Garantía de Antofagasta dictaminó este martes su incompetencia para continuar con la tramitación de la causa que involucra a la Fundación ProCultura, una de las aristas más mediáticas del caso Convenios, determinando que los antecedentes sean remitidos a los tribunales de Santiago.

La decisión se produjo durante el desarrollo de la audiencia de formalización, instancia en la cual la magistrada María José Saavedra acogió los argumentos de la defensa de los fundadores de la ONG, Alberto Larraín y María Constanza Gómez.

Ambos son imputados por el delito de apropiación indebida de fondos del Ministerio de Vivienda y del Gobierno Regional de Antofagasta.

De acuerdo con lo establecido en el dictamen, esta resolución aclara que ni la suscripción de los convenios ni la recepción inicial del dinero configura el ilícito, por lo que la causa quedó radicada ahora en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Este dictamen contempla que en caso de que el tribunal capitalino rechace la competencia, la contienda legal deberá ser resuelta de manera definitiva en la Corte de Apelaciones.

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