U. de Concepción perdió su invicto y CD Valdivia domina el Sur en la LNB

Una jornada electrizante dejó la cuarta semana del Torneo de Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), fecha que comenzó a perfilar a los principales candidatos para la clasificación directa a los play-offs.

Entre duelos clásicos, rendimientos individuales de alto nivel y ajustes en las plantillas, las tablas de posiciones se apretaron al máximo en ambas conferencias.

En la Conferencia Centro, la rivalidad histórica sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Colegio Los Leones de Quilpué logró quitarle el invicto a la Universidad de Concepción en un cruce de dientes apretados. Pese a la caída, el "Campanil" se mantiene en la cima de la tabla, aunque ahora con los felinos, Universidad Católica y CSD Colo-Colo pisándole los talones.

La lucha en esta zona es actualmente la más reñida del certamen, con apenas dos puntos de diferencia entre el primer y el cuarto lugar.

En este contexto, gran parte del momento dulce que vive Universidad Católica (registro de 4 victorias y 2 derrotas) se debe al retorno de Tristan Harper. Tras su paso por la UC en 2025 y defender la camiseta del CD Valdivia en el Apertura 2026, el escolta/alero volvió a la precordillera para liderar el ataque cruzado. Harper ostenta un promedio de 23.83 puntos por partido, posicionándose como el tercer máximo anotador de la LNB.

En el Sur, el Club Deportivo Valdivia (CDV) se consolidó como el único invicto de todo el Torneo de Clausura. Con un registro perfecto de 8 victorias en 8 presentaciones, el CDV lidera la tabla, seguido a tan solo un punto por Español de Osorno, cuyo único tropiezo en el certamen ha sido precisamente ante el cuadro albirrojo.

Sin embargo, la zona sur no solo tuvo acción en la cancha, sino también en las oficinas:

Cambio de timón en Las Ánimas: El elenco "fantasma" anunció la salida del DT Carlos Zúñiga y confirmó el regreso de Lucas Zurita al banco. El estratega argentino vuelve a Valdivia tras su paso por la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela al mando de Guaiqueríes de Margarita.

Reestructuración en Deportes Castro: Ocupando la 5.ª posición en un ajustado triple empate en puntos (definido por diferencia de gol con ABA Ancud en el 3.ᵉʳ lugar y Puerto Varas Basket en el 4.º), los "Leones de Chiloé" sufrieron importantes bajas. Destaca la partida por motivos personales de su principal carta ofensiva, Gianfranco "Pipo" Grafals (4.º máximo anotador de la liga con 21.88 pts/partido), además del cese en la rotación extranjera del norteamericano Charles Collins.

Resultados - Semana 4 LNB