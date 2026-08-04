Con viviendas de hasta 6.000 UF: Gobierno busca ampliar subsidio a la tasa hipotecaria

En el día después del llamado "punto de inflexión" por el Imacec de junio, el Gobierno anunció un proyecto de ley que busca extender el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal Fogaes para la adquisición de la primera vivienda.

"Esto va a significar que se prolonga la rebaja en la tasa del crédito hipotecario de aproximadamente un punto porcentual, desde 4% a 3%", explicó este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, antes de observar que dicha iniciativa "viene junto con la Ley de Reconstrucción, que exime del pago de IVA a las ventas de viviendas nuevas por un espacio de 12 meses".

Según proyecta el jefe de la billetera fiscal, "al combinar ambas cosas -menos IVA, que va a implicar una rebaja de precios de viviendas del orden del 10%, más la extensión de estas políticas-, se genera una reactivación y una venta de viviendas muy acelerada".

Asimismo, según estimó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, "la velocidad de venta va a aumentar un 25%, y eso va a permitir reducir el stock que hoy día alcanza las 100 mil unidades, y con eso reactivar la construcción de viviendas y con ello reactivar el empleo", consignó La Tercera.

Previo al anuncio formal del Gobierno en esta jornada, El Mercurio anticipó que el proyecto también pretende aumentar el número de los subsidios, desde los originales 50.000 a 80.000, y ampliar el valor máximo de las viviendas elegibles desde el tope actual de 4.000 a 6.000 UF.

La propuesta además extiende la vigencia del programa por 12 meses, que originalmente culmina en septiembre próximo, pero se aplazaría hasta el 31 de mayo de 2028, para impulsar una recuperación gradual del rubro inmobiliario.

CChC: "Constituye una muy buena noticia"

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), subrayó que el anuncio del Gobierno "de presentar un proyecto de ley para extender el subsidio a la tasa hipotecaria constituye una muy buena noticia. Se trata de una iniciativa largamente esperada por nuestro sector que contribuirá a generar un mayor acceso a la vivienda, a reducir el déficit habitacional y a fortalecer la actividad económica".

"Además, ampliar el beneficio a viviendas de hasta 6.000 Unidades de Fomento incrementa significativamente las alternativas disponibles para las familias y permite poner en marcha nuevos proyectos con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo", valoró el dirigente.