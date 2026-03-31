Universidad de Concepción tuvo arrollador inicio de la temporada 2026 de la LNB

Se alzó el telón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026 y lo hizo con una primera fecha llena de acción, donde Universidad de Concepción se alzó como el equipo más dominante del fin de semana inaugural.

El elenco del "Campanil" pisó fuerte en la Casa del Deporte con dos triunfos categóricos. Primero pasó por encima de Universidad Católica por 105-72 y luego hizo lo propio ante Boston College con un expresivo 113-62.

La gran figura de la doble jornada fue el estadounidense Stephen Maxwell, quien se llevó el MVP en ambos encuentros tras promediar más de 30 puntos. En el plano local, destacó lo hecho por Michael Rivera, quien anotó 20 puntos en cada duelo, incluyendo una efectividad asombrosa con 6 de 8 en triples ante la UC en solo 14 minutos.

"Contento por los triunfos en casa. Pudimos cerrar victorias abultadas, pero nos deja margen para seguir mejorando. Ahora vienen las primeras salidas a Santiago y queremos ir a ganar", señaló tras los duelos el Head Coach de la UdeC, Santiago Gómez.

Puente Alto amargó a Colo Colo y los campeones no fallan

El arranque de la temporada también estuvo marcado por el esperado duelo entre CSD Colo Colo y Municipal Puente Alto. En un reñido encuentro, los puentealtinos se llevaron el festejo desde el Gimnasio de La Florida con un marcador de 83-91, gracias a una "masterclass" de Rakim Brown, quien registró 27 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

Por su parte, los monarcas vigentes no decepcionaron. Colegio Los Leones de Quilpué (campeón LNB 2025) y Español de Osorno (campeón de la Supercopa 2026) ganaron sus respectivos compromisos. Estos resultados dejan a los osorninos en la cima de la Conferencia Sur, mientras que los quilpueínos escoltan a la UdeC en la Conferencia Centro.