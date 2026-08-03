¿Cuándo arranca la temporada 2026-2027 de la NBA?
Revisa las fechas claves de cara al inicio del baloncesto estadounidense.
Revisa las fechas claves de cara al inicio del baloncesto estadounidense.
La NBA, la liga de baloncesto de Estados Unidos, considerada la mejor en el mundo, tendrá inicio en octubre con la temporada regular de 82 partidos, aunque hay fechas claves durante el desarrollo de esta competencia.
La fase regular 2026-27 arrancará el 20 de octubre y terminará en abril, mes en que se disputarán los playoffs.
El campeón será definido en las Finales, que serán en junio de 2027.
Entre noviembre y diciembre de este año se disputará la NBA Cup, certamen que celebrará su cuarta edición.
Además, varios cotejos serán jugados en el extranjero. Revisa las fechas claves de la temporada de la NBA:
3 de octubre - Toronto Raptors vs. Miami Heat en los NBA Canada Games
9 de octubre - Dallas Mavericks vs. Houston Rockets en los NBA China Games
10 de octubre - Toronto Raptors vs. LA Clippers en los NBA Canada Games
11 de octubre - Dallas Mavericks vs. Houston Rockets en los NBA China Games
20 de octubre - Inicio de la temporada regular 2026-2027
30 de octubre - Inicio de la fase grupal de la NBA Cup
7 de noviembre - Denver Nuggets vs. Indiana Pacers en Ciudad de México
27 de noviembre - Fin de la fase de grupos de la NBA Cup
4 y 5 de diciembre - Cuartos de final de la NBA Cup
8 y 9 de diciembre - Semifinales de la NBA Cup
11 de diciembre - Final de la NBA Cup
14 de enero - San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans en París
17 de enero - San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans en Manchester
11 de febrero - Fin de la ventana de transferencias
19 a 21 de febrero - Semana del All Star Game 2027 en Phoenix
Abril de 2027 - Fin de la temporada regular
Abril a mayo de 2027 - Play In y playoffs de la NBA
Junio de 2027 - Finales de la NBA
27 de agosto a 12 de septiembre - Mundial de la FIBA en Catar