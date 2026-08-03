¿Cuándo arranca la temporada 2026-2027 de la NBA?

La NBA, la liga de baloncesto de Estados Unidos, considerada la mejor en el mundo, tendrá inicio en octubre con la temporada regular de 82 partidos, aunque hay fechas claves durante el desarrollo de esta competencia.

La fase regular 2026-27 arrancará el 20 de octubre y terminará en abril, mes en que se disputarán los playoffs.

El campeón será definido en las Finales, que serán en junio de 2027.

Entre noviembre y diciembre de este año se disputará la NBA Cup, certamen que celebrará su cuarta edición.

Además, varios cotejos serán jugados en el extranjero. Revisa las fechas claves de la temporada de la NBA:

2026

3 de octubre - Toronto Raptors vs. Miami Heat en los NBA Canada Games

9 de octubre - Dallas Mavericks vs. Houston Rockets en los NBA China Games

10 de octubre - Toronto Raptors vs. LA Clippers en los NBA Canada Games

11 de octubre - Dallas Mavericks vs. Houston Rockets en los NBA China Games

20 de octubre - Inicio de la temporada regular 2026-2027

30 de octubre - Inicio de la fase grupal de la NBA Cup

7 de noviembre - Denver Nuggets vs. Indiana Pacers en Ciudad de México

27 de noviembre - Fin de la fase de grupos de la NBA Cup

4 y 5 de diciembre - Cuartos de final de la NBA Cup

8 y 9 de diciembre - Semifinales de la NBA Cup

11 de diciembre - Final de la NBA Cup

2027

14 de enero - San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans en París

17 de enero - San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans en Manchester

11 de febrero - Fin de la ventana de transferencias

19 a 21 de febrero - Semana del All Star Game 2027 en Phoenix

Abril de 2027 - Fin de la temporada regular

Abril a mayo de 2027 - Play In y playoffs de la NBA

Junio de 2027 - Finales de la NBA

27 de agosto a 12 de septiembre - Mundial de la FIBA en Catar