Alvarado negó haberse disculpado con timoneles de oposición: "No sé en qué reunión estuvo Soto"

No terminó de la mejor manera la reunión entre el biministro Claudio Alvarado y los presidentes de los partidos de la oposición de este lunes: los timoneles aseguraron salir "intranquilos", e incluso molestos, luego de que el Gobierno cerrara la puerta a una nueva distribución de los recursos de compensación a las municipalidades por la exención de contribuciones incluida en la megarreforma.

Pero también hubo otras polémicas que "revivieron" en esta conversación: el presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que el biministro Alvarado reconoció como un error su frase en El Mercurio, una semana atrás, respecto a la falta de "un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista", que facilite la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo.

"Damos vuelta la página. Hemos manifestado, por cierto, nuestro profundo malestar por esas declaraciones; pero también el ministro ha reconocido su error, ha pedido las excusas del caso y se ha comprometido a que esta mesa de conversación directa con los presidentes de oposición sea el canal institucional para conversar las diferencias políticas", señaló Soto tras la cita, en tono magnánimo.

Consultado luego el ministro Alvarado por esto, contestó: "A ver, con mucho cariño al diputado Raúl Soto, presidente del PPD... yo entiendo el juego político, pero tengo claro que lo que él señala no fue objeto de conversación en esta reunión".

"(Si señaló eso ante la prensa), yo no sé en qué reunión estuvo el señor Soto", acotó a renglón seguido el exsenador UDI.

Y requerido por si ha hecho alguna reflexión respecto de las reacciones adversas que generó su frase, se limitó a señalar que ella fue simplemente la "constatación de una realidad".