Lavín León recibió un portazo a su petición de salir de prisión

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó este lunes la solicitud presentada por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León y determinó mantenerlo bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El otrora parlamentario permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber desde el pasado 8 de mayo, investigado por presunto fraude al fisco por un monto cercano a los 240 millones de pesos, vinculado a contrataciones irregulares en la Municipalidad de Maipú durante la gestión como alcaldesa de su esposa, Cathy Barriga.

La causa que enfrenta Lavín León también contempla imputaciones por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Ante el fallo desfavorable para la defensa, el Ministerio Público prevé que la representación legal del imputado acuda a instancias de apelación. (FOTO: ATON)

En la audiencia de revisión cautelar impulsada por su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, se intentó revertir la privación de libertad; sin embargo, el tribunal consideró que se mantienen vigentes los presupuestos legales para sostener la cautelar más gravosa del sistema penal.

Al respecto, la fiscal Constanza Encina, explicó que "se volvió a discutir prácticamente lo mismo que en la audiencia de formalización, es decir, todos los presupuestos materiales de las letras a y b del artículo 140".

"Si bien la defensa señaló que no iba a cuestionar, igualmente todos los antecedentes fueron expuestos ante la magistrada, que dio por acreditados los presupuestos materiales de todos los delitos que estamos investigando y eso nos deja muy conformes", puntualizó la persecutora de Alta Complejidad Oriente.

Peligro para la seguridad de la sociedad

Durante la audiencia, la representación del Ministerio Público hizo hincapié en la gravedad de los ilícitos y la repercusión de estos en la fe pública y la institucionalidad del país.

La Fiscalía valoró que la magistrada considerara el hecho como un "peligro para la seguridad de la sociedad" bajo criterios de fe pública y confianza institucional. (FOTO: ATON)

En ese sentido, la fiscal Encina enfatizó que buscaron acreditar el "peligro para la seguridad de la sociedad" del imputado, algo que -aseguró- "la magistrada entendió desde el punto de vista de la fe pública, la confianza en las instituciones que tiene la ciudadanía y la gravedad de los delitos que se están investigando".

Tras la confirmación del dictamen, el Ministerio Público proyecta que la defensa de Joaquín Lavín León recurrirá a las instancias de apelación superiores para intentar revocar la prisión preventiva.