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Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

Detroit Pistons frenó a los Lakers pese a otra noche estelar de Luka Doncic

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El cuadro angelino cayó por 110-113 en su visita al líder de la Conferencia Este y dejó atrás una seguidilla de nueve victorias consecutivas. El esloveno jugó tras la anulación de su suspensión y terminó con 32 puntos, aunque no le alcanzó a su equipo en un cierre apretado.

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Los Angeles Lakers vio frenada este lunes su racha de nueve triunfos consecutivos al perder por 110-113 ante Detroit Pistons, líder de la Conferencia Este, en un duelo que se resolvió en los segundos finales.

El equipo dirigido por JJ Redick llegó a tener opciones claras de llevarse el partido luego de una remontada en el último tramo, e incluso pasó al frente 108-107 a falta de 39 segundos con dos tiros libres convertidos por Deandre Ayton. Sin embargo, Detroit respondió en el momento decisivo y dejó sin premio la reacción visitante.

El gran nombre de la noche fue Daniss Jenkins, que firmó 30 puntos y 8 asistencias para unos Pistons que siguen encendidos en la parte alta del Este. También destacó Jalen Duren, autor de un doble doble de 20 puntos y 11 rebotes.

En los Lakers, Luka Doncic volvió a la cancha después de que la NBA revocara la suspensión automática que arrastraba por acumulación de faltas técnicas. El esloveno respondió con 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, en otra actuación individual de alto nivel.

Doncic además alcanzó los 5.000 tiros de campo convertidos en su carrera en la NBA y sumó su 41° partido de la temporada con al menos 30 puntos. También quedó a una presentación de igualar la mejor racha de su trayectoria con encuentros consecutivos por sobre esa barrera.

LeBron James, en tanto, no anotó en la primera mitad y recién elevó su producción tras el descanso, para terminar con 12 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, a un solo rebote del triple doble. Austin Reaves aportó 24 puntos y Ayton cerró con 13 unidades y 10 rebotes.

Tras el encuentro, Redick reconoció la dificultad del desafío y valoró la defensa de su rival, sobre todo en la jugada final, cuando Doncic no pudo liberarse de la marca y terminó lanzando un triple muy exigido para forzar la prórroga.

Con esta derrota, Lakers cerrarán su gira con una visita a los Indiana Pacers antes de volver a casa para enfrentar a los Brooklyn Nets. Detroit, por su parte, reafirmó su candidatura en el Este con una victoria de mucho peso ante uno de los equipos más en forma del momento.

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