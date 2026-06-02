¿Dónde y cuándo ver las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs?

La temporada 2025-2026 de la NBA llega a su momento más esperado, con las Finales entre New York Knicks, campeón del Este, y San Antonio Spurs, monarca del Oeste.

Los duelos los podrás seguir desde mañana miércoles 3 de junio desde las 20:30 horas a través de la plataforma Prime Video.

Dos de las franquicias más históricas de la NBA vuelven a encontrarse en una serie final después de más de dos décadas dado que la última vez que ambos equipos disputaron una Final de NBA fue en 1999, cuando los de San Antonio, Texas, conquistaron el primero de sus cinco títulos de la mano de Tim Duncan y David Robinson.

El equipo de transmisión es liderado por Alvaro Martin y Carlos "Coach" Morales.

Esta es la agenda para las Finales de la NBA