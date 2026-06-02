Quiroz no tiene "idea" de por qué aumento de deuda fiscal no fue anunciado en la Cuenta Pública

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este martes la autorización que el Gobierno pedirá al Congreso para aumentar la deuda fiscal en 6.200 millones de dólares, medida que responde al déficit fiscal mayor al proyecto inicialmente.

La decisión ha generado polémica porque contradice el objetivo central de la gestión de Quiroz de reducir la carga financiera del Estado. Tras el anuncio de la medida, el secretario de Estado señaló que se tomó debido a que el Presupuesto actual no alcanzaría para cubrir los compromisos fiscales hasta fin de año.

"Esa diferencia, más el efecto de tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos, nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares. Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos postergando exigencias que se deben pagar porque son proveedores del Estado, muchos de ellos pymes", argumentó.

"Por lo tanto, hemos agregado a ese número un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con esas obligaciones y que asciende a 1.500 millones de dólares, y eso suma 6.200 millones de dólares", añadió.

Asimismo, ha generado críticas por no haber sido comunicada durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Por esto último, Quiroz aseveró que "no tengo idea por qué no fue ahí. La verdad es que se dijo en términos generales. El mensaje es un resumen de las cosas que se han hecho hasta este minuto, de los logros hacia el futuro, de la visión de esperanza que puso el Presidente".

"Y este es un tema que va acompañando las cuentas fiscales y se comunicó ayer mismo en la tarde. Nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso; va a tener que conciliarse con otras medidas", señaló.

El Gobierno pretende no pasar el límite de 45% de deuda, sin embargo, Quiroz señaló que aún no saben cuánto aumentará con estos 6.200 millones de dólares: "No tenemos el decreto fiscal todavía. Cuando lo tengamos, lo van a ver. Esperamos cumplir el límite".

Oposición critica que la solicitud no fuera informada en la Cuenta Pública

Desde la oposición, el diputado Carlos Bianchi (ind-PPD), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó la decisión del Ejecutivo por no informarla en la Cuenta Pública.

"¿Cómo es posible que pasada una cuenta pública del propio Presidente Kast no haya hecho ver esta situación al Congreso ayer? Esta deuda claramente es para intentar de alguna manera compensar el desequilibrio económico que va a provocar la reforma tributaria del presidente Kast", fustigó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en tanto, el senador Rodolfo Carter (ind-Republicano), miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, defendió la medida y acusó a la oposición de haber ignorado la responsabilidad fiscal en administraciones anteriores: "Nadie puede alegar de su propia estupidez. Lo que estamos discutiendo hoy día no vino de Marte", reprochó.

"Esto es una acción contumaz de distintos gobiernos de faltar al compromiso de responsabilidad fiscal, desoyeron autoridades nacionales y extranjeras, y hoy día tienen la tupé, el desparpajo de venir a pontificar. Para los que se han pasado hace 90 días, hoy día hemos descubierto que probablemente son los más radicales en la austeridad fiscal", complementó el legislador.

La decisión también ha detonado controversia por ciertas descoordinaciones entre lo dicho por el Presidente Kast en su Cuenta Pública y las declaraciones posteriores de su gabinete.

Por ejemplo, el "plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares", donde el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que trabajan en una medida para retener a migrantes que hayan cometido delitos por 180 días hasta su expulsión; sin embargo, el director del Servicio de Migrantes, Frank Sauerbaum, reconoció en Cooperativa desconocer la medida.